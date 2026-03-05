Google porta Canvas nella ricerca AI: spazio di lavoro per tutti

Si cerca qualcosa su Google, e invece di una lista di link si apre uno spazio di lavoro dove l’AI organizza le informazioni, crea documenti, scrive codice e costruisce prototipi interattivi, tutto in un pannello accanto alla chat. È Canvas su AI Mode, la funzione che Google sta estendendo a tutti gli utenti statunitensi che usano la modalità AI nella ricerca.

Canvas arriva sulla Ricerca di Google, l’AI crea documenti e codice

Canvas era nato all’interno dell’app Gemini come strumento per creare documenti e codice in tempo reale. Google lo aveva poi testato nella modalità AI di Search, ma solo per visualizzare piani di viaggio. Adesso Canvas su AI Mode supporta la scrittura creativa e il coding, permettendo di generare dashboard informative a partire dalla propria richiesta o prototipi interattivi di strumenti in fase di sviluppo.

La differenza rispetto a usare Canvas su Gemini è che qui lo spazio di lavoro è alimentato direttamente dalle informazioni più recenti della ricerca Google, quindi i contenuti generati possono attingere a dati aggiornati dal web, non solo dalle conoscenze del modello.

Come si usa

Per provare la funzione bisogna accedere ad AI Mode nella ricerca Google, toccare il pulsante “+” nella finestra di chat e selezionare Canvas. Si descrive cosa si vuole creare e Google mostra il risultato in un pannello sulla destra dello schermo. La brutta notizia, è che per ora, la funzione è disponibile solo in inglese e solo negli Stati Uniti.

La strategia di Google è chiara, trasformare la ricerca da motore di risposte a piattaforma di lavoro, un posto dove non si cercano solo informazioni, ma si produce qualcosa con quelle informazioni. Quanto tempo ci metterà ad arrivare in Europa e in italiano, non è dato saperlo…