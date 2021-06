Google chiede un indirizzo fisico agli sviluppatori

Google ha annunciato due novità per gli account degli sviluppatori Android. Entro fine anno sarà obbligatorio fornire tutti i dati necessari per la verifica dell'identità, tra cui un indirizzo fisico, oltre all'attivazione dell'autenticazione a due fattori. L'azienda di Mountain View ha probabilmente aggiornato le misure di sicurezza per evitare la pubblicazione di app e giochi fraudolenti.

Nuovi requisti per sviluppatori Android

Per la creazione di un account sviluppatore per Google Play veniva finora richiesto un indirizzo email e un numero di telefono, ma nessuno dei due doveva essere confermato. Ciò ha permesso la creazione automatizzata di account che vengono venduti nel dark web e utilizzati per distribuire app contenenti malware o per effettuare vari tipi di truffe (i filtri di Google non sono efficaci al 100%).

A partire dal 28 giugno, gli sviluppatori devono comunicare anche il tipo di account (personale o aziendale), il nome e un indirizzo fisico. Diventa inoltre obbligatoria la verifica dell'indirizzo email e del numero di telefono. Queste informazioni, che non saranno pubbliche, servono per confermare che ogni account è stato creato da una persona fisica.

Per evitare l'accesso all'account da parte di malintenzionati, Google ha reso obbligatoria anche l'autenticazione a due fattori (2FA). Inizialmente la dichiarazione del tipo di account e la verifica dell'identità saranno opzionali, ma diventeranno obbligatori da agosto per tutti i nuovi account, insieme alla 2FA. Entro fine anno l'obbligo si estenderà anche agli sviluppatori esistenti.