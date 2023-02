Google Chrome: chiusura più semplice delle schede in futuro

Nelle scorse ore, con il rilascio dell’ultimo aggiornamento per la versione desktop di Google Chrome sono state aggiunte le nuove funzioni Memory Saver ed Energy Saver, particolarmente utili per ottimizzare l’impiego della memoria e i consumi energetici del browser, ma a quanto pare le novità per il browser di “big G” non sono terminate. Esiste infatti un’altra interessante modifica in dirittura d’arrivo che è inevitabilmente destinata ad essere apprezzata dalla maggior parte degli utenti, in quanto capace di semplificare la chiusura delle schede.

Google Chrome: chiudere le schede diventa più semplice

Tramite il tracker delle funzionalità di Chrome e l’utente Twitter @Leopeva64 lettore di Android Police che ha segnalato prima di tutti la cosa, si apprende infatti che Google intende permettere la chiusura delle schede aperte nel suo browser con una semplice doppio clic. La suddetta modifica è stata individuata in Chromium Gerrit.

Da tenere presente che attualmente l’azione di chiusura di una scheda può essere effettuata in Chrome usando la scorciatoia da tastiera da tastiera Ctrl+W in riferimento a quella attiva in quel determinato momento oppure facendo clic sulla (x) accanto al nome della scheda, il che può risultare semplice nel caso in cui ce ne fossero poche aperte, ma che diventa parecchio complicata quando il numero di tab supera un certo limite oppure quando ci si ritrova ad agire su monitor di dimensioni ridotte.

Al momento, non sono note le tempistiche di rilascio della nuova feature, ma non dovrebbe passare ancora molto tempo prima che possa venire implementata in una delle future versioni di Chrome.