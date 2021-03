A molti è successo nel corso dell’ultimo anno di dover condividere il proprio computer con i familiari impegnati a lavorare da casa in smart working o a studiare connettendosi alle lezioni della didattica a distanza. In uno scenario di questo tipo è buona pratica mantenere separati i profili dei diversi utenti, soprattutto quando si tratta di navigazione, fruizione dei servizi online e accesso alle informazioni personali. Ci ha pensato Google con la novità in arrivo su Chrome.

La nuova gestione dei profili in Google Chrome

Il browser introduce una nuova gestione dei profili o, meglio, alcuni accorgimenti utili alla loro personalizzazione, a partire dai colori associati al layout fino ai temi. Per meglio capire di cosa si tratta è sufficiente dare uno sguardo alle animazioni allegate di seguito.

L’obiettivo è quello di rendere più chiare e immediate le modalità di passaggio da un profilo all’altro (opzione che in molti ancora ignorano completamente), evitando che si possano verificare problemi legati ad esempio alla sincronizzazione della cronologia, delle password o dei dati.

La novità legata alla gestione dei profili su Chrome, destinata in un primo momento solo alle versioni desktop del browser, è in fase di rollout e dovrebbe raggiungere tutti entro le prossime settimane.