La chiusura di Google Reader risalente ormai a quasi otto anni fa ha lasciato molti orfani del loro aggregatore preferito per rimanere aggiornati su feed e notizie. Qualcuno a Mountain View sembra aver preso in considerazione la possibilità di introdurre nuovamente qualcosa di molto simile a ciò che fu un tempo il servizio, questa volta passando però dall’integrazione diretta in Chrome.

Il pulsante Follow su Chrome Canary: cosa significa?

Tra chi ha installato la release Canary della versione per dispositivi Android, qualcuno ha notato la comparsa del pulsante Follow mostrato visitando siti che pubblicano aggiornamenti, come quelli di informazione. A riportare la notizia è stato nel fine settimane il portale Chrome Story su segnalazione di un lettore, senza però fornire ulteriori dettagli in merito poiché non è risultato possibile riprodurre la dinamica.

L’ipotesi più accreditata è quella che vorrebbe Google al lavoro sull’integrazione di un aggregatore direttamente in Chrome, dunque senza costringere all’installazione di componenti aggiuntive e senza doversi affidarsi a piattaforme esterne. Non sono stati riscontrati flag da abilitare per attivare la funzionalità.

Lecito inoltre supporre che la novità possa essere resa disponibile più avanti anche nelle edizioni desktop del browser. Come spesso accade in questi casi, bigG conduce la fase di test coinvolgendo un numero ristretto di utenti. Se i feedback raccolti si riveleranno positivi vedremo la caratteristica arrivare più in là nella versione Beta e poi in quella Stable, a disposizione di tutti.