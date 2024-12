Google Chrome lancia una nuova funzione anti-truffa AI

Quante volte navigando su Internet abbiamo avuto il dubbio di essere finiti su un sito poco affidabile? Bene, sembra che presto potremo contare su un alleato in più nella lotta alle truffe online: Google Chrome. La nuova funzione è stata scovata da @Leopeva64 nell’ultima versione di Chrome Canary, quella per i tester più temerari.

It looks like Chrome will also use AI to detect scams, there's a new flag in Canary that suggests this:https://t.co/uQb84zbqeW pic.twitter.com/7CyK5y4gtO — Leopeva64 (@Leopeva64) December 19, 2024

Google Chrome introduce un nuovo sistema di rilevamento delle truffe basato sull’AI

È un po’ come avere un assistente personale che, mentre navighiamo, analizza le pagine web che visitiamo e avverte se c’è qualcosa di sospetto. È proprio quello che promette la nuova funzionalità anti-truffa di Chrome, basata sull’intelligenza artificiale. E la parte migliore? Lavora direttamente sul dispositivo, senza violare la privacy.

Chi vuole provare in anteprima questa novità, non deve far altro che scaricare Chrome Canary, la versione “beta” del browser. Una volta installato, bisogna andare nelle impostazioni, cercare il flag “Client Side Detection Brand and Intent for Scam Detection” e attivarlo. Al prossimo riavvio, il browser sarà pronto a proteggere dalle truffe online.

Però questo non significa che possiamo abbassare la guardia e cliccare a casaccio ovunque. L’intuito di ciascuno di noi rimane l’arma segreta numero uno contro le insidie del web. L’intelligenza artificiale può darci una mano, ma il buon senso… quello dobbiamo mettercelo noi!

Verso un web più sicuro

Non è la prima volta che Big G cerca di rendere la nostra esperienza di navigazione più sicura. Il mese scorso, ha introdotto una funzione che riassume le recensioni dei prodotti da siti come Trustpilot e ScamAdvisor. Un piccolo aiuto per fare acquisti online senza brutte sorprese.

Certo, siamo ancora agli inizi e la strada per un web completamente sicuro è lunga. Ma con l’impegno di colossi come Google e l’aiuto dell’intelligenza artificiale, possiamo sperare in un futuro in cui navigare senza il timore di incappare in qualche truffa sarà la norma.