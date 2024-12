Chrome sperimenta le recensioni dei negozi online con l'AI

Quante volte capita di imbattersi in un sito di e-commerce mai sentito prima? In quei casi, si ha sempre un po’ di timore a concludere l’acquisto, non sapendo se il venditore sia affidabile o meno. Google Chrome sta pensando proprio a come aiutarci in queste situazioni.

Su Google Chrome arriva Store reviews, la funzione per fare acquisti online in tutta sicurezza

Leopeva64, un utente sempre attento alle novità, ha scovato su X una succulenta anticipazione. Big G sta testando, infatti, “Store reviews“, uno strumento che sfrutta l’intelligenza artificiale per fornirci un quadro rapido e chiaro sull’attendibilità dei negozi online.

Google is preparing another AI-powered feature for Chrome called “Store reviews,” this feature will show you a “summary of reviews from independent websites like Trust Pilot, ScamAdvisor, and more,” this summary will be displayed in the page info bubble:https://t.co/yDCBBbfzg4 pic.twitter.com/pMOXymaNum — Leopeva64 (@Leopeva64) November 29, 2024

Ma come funziona nel dettaglio questa novità? In pratica, nelle pagine dei vari shop online vedremo dei riassunti generati automaticamente, che aggregano le recensioni raccolte da piattaforme esterne e indipendenti come Trustpilot, ScamAdvisor e lo stesso Google. Insomma, avremo a portata di clic una panoramica affidabile su cosa pensano gli altri utenti di quel sito. Potremo così farci subito un’idea se il venditore è una garanzia o se è meglio stare alla larga per non rischiare fregature.

Un aiuto concreto per lo shopping online

Per accedere a “Store reviews” bisognerà smanettare un po’ tra le opzioni di Chrome, ma sembra proprio che ne varrà la pena. Basterà cliccare su “View page information” nella barra degli indirizzi e poi selezionare “Store review” in fondo all’elenco.

È un modo in più per sentirci tutelati durante i nostri acquisti sul web. Speriamo che Google non ci metta troppo a rilasciare ufficialmente questa chicca che può aiutare a navigare tra i negozi online con maggiore serenità e consapevolezza.