Edge: quota di mercato scende sotto il 13%, utenti fedeli a Chrome

Il dominio di Google Chrome nel mercato dei browser desktop sembra sempre più inattaccabile. Secondo l’ultimo report di Statcounter di novembre 2024, infatti, Chrome ha raggiunto il suo nuovo record annuale, conquistando il 66,31% della fetta di mercato grazie a un incremento di 1,09 punti percentuali. In un solo anno, il browser di Big G è cresciuto di ben 4,25 punti.

Microsoft Edge arranca, ma resta il primo inseguitore

Microsoft Edge, il diretto concorrente di Chrome, ha perso lo 0,69% ed è scivolato al 12,87%. Nonostante sia il browser più vicino a Chrome in termini di quota di mercato, il divario tra i due resta enorme. Un anno fa Edge si attestava all’11,23%: un dato che dimostra quanto sia difficile per Microsoft convincere gli utenti a migrare da Chrome e altri browser, specialmente dopo alcune mosse discutibili come il tentativo di importare le schede di Chrome senza permesso e imporre Edge con la forza…

Safari resta stabile in terza posizione, Firefox e Opera seguono a distanza

Safari di Apple mantiene stabilmente il terzo gradino del podio, con una quota di mercato che oscilla intorno al 9%. A novembre 2024 ha guadagnato lo 0,07%, raggiungendo il 9,13%. Più staccati troviamo Mozilla Firefox al 6,45% (+0,06 punti) e Opera al 2,81% (-0,39 punti).

Google Chrome nel mirino del Dipartimento di Giustizia USA

I dati di Statcounter arrivano in un momento particolare per Google, che si trova a fronteggiare il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Secondo il quale Google dovrebbe vendere Chrome per evitare una posizione di monopolio. Big G ha risposto che una tale mossa danneggerebbe la leadership tecnologica americana e gli utenti, che potrebbero non fidarsi del nuovo proprietario.