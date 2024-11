Microsoft Edge di nuovo all'attacco delle schede di Chrome

Microsoft ha alle spalle una lunga storia di trucchi per convincere gli utenti a usare Edge, e l’ultimo prende di mira ancora una volta agli utenti di Chrome.

All’inizio di quest’anno il browser Edge di Microsoft si è avviato automaticamente sul PC di alcuni utenti e ha importato le schede di Chrome senza consenso. Microsoft si è rifiutata di spiegare il motivo di questo comportamento, per poi risolvere silenziosamente il problema con un update di Edge. Ma sembra che quelli di Redmond non abbiano imparato la lezione e ci stiano riprovando… è in fase di rilascio un nuovo aggiornamento che avvia automaticamente Edge e si offre “gentilmente” di importare le schede di Chrome.

La scorsa settimana alcuni utenti hanno notato che Edge si è avviato automaticamente sul PC all’avvio e si sono ritrovati una bella notifica che li invitava a “migliorare l’esperienza di navigazione“. Ma c’è di più, l’opzione per importare i dati da altri browser era già bella che selezionata! Per confermare bastava cliccare su un grande pulsante blu, mentre per chiudere quella seccatura bisognava scovare una minuscola X bianca nascosta tra mille fronzoli. Una bella furbata…

Quando The Verge ha chiesto spiegazioni a Microsoft, l’azienda ha fatto spallucce dicendo che è solo una notifica per dare agli utenti la possibilità di importare i dati, con l’opzione di disattivarla. È evidente che Microsoft non si preoccupa di avviare automaticamente Edge sui PC degli utenti e di ingannarli per importare i dati di Chrome. La cosa non sorprende più di tanto, visto che Microsoft mette in atto trucchi del genere da più di quattro anni.

I trucchi anti-Chrome di Microsoft Edge

Da quando ha lanciato la sua versione di Edge basata su Chromium nel 2020, ne ha fatte di cotte e di crude: ha bloccato strumenti come EdgeDeflector, ha tempestato di avvisi chi provava a scaricare Chrome e ha reso un’impresa cambiare il browser predefinito in Windows 11.

Forse Microsoft dovrebbe darsi una calmata, perché a forza di fare i furbi rischia di perdere la fiducia degli utenti. Non solo su Edge e Windows 11, ma anche sui suoi progetti di intelligenza artificiale. Prendiamo il caso di Recall: dovrebbe essere un segnale di allarme per Microsoft, che se continua a tormentarci con i pop-up di Edge, poi non possono pretendere che ci fidiamo a occhi chiusi quando integrano l’AI in Windows.