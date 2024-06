Windows 11 obbliga a usare Edge di default con una nuova tattica

Microsoft ha dimostrato più volte di non essere mai a corto di immaginazione quando si tratta di promuovere il browser Edge sul proprio sistema operativo. Come rilevato da Windows Latest, l’azienda di Redmond sta attualmente lanciando un nuovo banner 3D su Windows 11 nel goffo tentativo di convincere gli utenti a cambiare il loro browser predefinito.

Il banner è in fase di test da qualche tempo, ma adesso è stato distribuito a un pubblico più ampio. Il banner in questione appare quando si apre Edge e il browser non è stato impostato come quello predefinito.

Microsoft insiste sull’utilizzo di Edge e Bing

Il banner spiega che Edge è il browser consigliato da Microsoft per Windows e che “aiuta a rimanere protetti durante la navigazione bloccando gli attacchi di phishing e malware“. Se l’utente fa clic sul pulsante di conferma, viene riportato alle impostazioni di Windows 11 per scegliere il nuovo browser predefinito. Questo menu può essere utilizzato anche per personalizzare l’apertura di un browser in base al formato dei file o al tipo di link.

Questo è l’ultimo sforzo di Microsoft per forzare l’adozione di Edge tra i suoi clienti. Dopo alcuni aggiornamenti di Windows, l’editore sta anche cercando di imporre il suo browser come soluzione predefinita del computer. A questo scopo, nel corso degli anni, sono stati visualizzati sui nostri schermi diversi formati di banner.

Le cattive abitudini sono dure a morire… e questo vale anche per Microsoft

Molti ricorderanno che qualche mese fa Microsoft chiedeva agli utenti di rispondere a un sondaggio quando utilizzavano Edge per scaricare Google Chrome. E Microsoft non si accontenta di essere invadente solo per Edge… Anche in Chrome può essere visualizzato un pop-up per incoraggiare gli utenti ad adottare il motore di ricerca predefinito Bing. Anche l’interfaccia di Windows 11 promuove regolarmente Bing e le sue funzionalità, in particolare quelle relative all’intelligenza artificiale e alla sicurezza.