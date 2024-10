Nuovo browser Opera One R2 con AI è l'alternativa a Chrome

Opera è sempre stato in grado di distinguersi offrendo caratteristiche speciali che, in alcuni casi, possono convincere a usare il suo browser invece delle opzioni più popolari, come Google Chrome. Ad esempio, a un certo punto molti utenti hanno iniziato ad utilizzare Opera solo perché includeva una VPN gratuita che non richiede l’installazione di estensioni.

Per il resto, Opera offre anche un blocco degli annunci pubblicitari integrato e una barra laterale che consente di accedere rapidamente ai servizi di messaggistica più utilizzati. E grazie all’aggiornamento R2 (build 114.0.5282.115) di Opera One, quest’ultimo diventa un’alternativa ancora più interessante, soprattutto per chi usa molte schede e cerca nuovi modi per aumentare la propria produttività.

Opera lancia Opera One R2

Mentre era già possibile raggruppare le schede in “isole”, ora è anche possibile creare gruppi di due schede che vengono visualizzate una accanto all’altra nella finestra. Supponiamo, ad esempio, che si lavori a un sito web in portoghese e che si abbia bisogno di avere accanto un traduttore. Si potrebbe unire il sito portoghese con una scheda per Google Traduttore, in modo che queste due pagine siano sempre aperte insieme e visualizzate una accanto all’altra. Per utilizzare questa funzione, è sufficiente trascinare e rilasciare la scheda che si desidera unire.

E non è tutto, perché Opera One R2 include anche una nuova funzione chiamata Tab Traces, che aiuta gli utenti a orientarsi quando si utilizzano molte schede. In sostanza, questa funzione inserisce un indicatore visivo a livello delle schede aperte di recente, in modo da facilitarne l’individuazione.

AI Aria integrata nella navigazione su Opera One R2

Oltre a questo nuovo sistema di gestione delle schede, Opera One R2 offre anche l’intelligenza artificiale integrata nella navigazione. Premendo Ctrl + Shift + / (su Windows), gli utenti possono accedere all’assistente Aria di Opera. È possibile inserire un prompt in questa interfaccia, proprio come su ChatGPT o Gemini.

Ma non è tutto, perché premendo Tab si accede a un’altra modalità chiamata “contesto della pagina“, che può rispondere a domande relative al contenuto della scheda attiva. Si noti che l’assistente Aria può essere aperto anche dalla barra laterale a destra e, oltre a rispondere alle richieste, può generare immagini.