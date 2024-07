Google Chrome: password sparite per quasi 18 ore

Google ha risolto nel fine settimana uno strano problema. Il password manager integrato in Chrome ha “perso” le credenziali per quasi 18 ore. Il bug è stato segnalato dagli utenti il 25 luglio, dopo aver installato la versione più recente del browser (127.0.6533.73). Il fix è già stato rilasciato, ma è disponibile anche un workaround provvisorio.

Pochi dettagli sul bug del password manager

Le prime segnalazioni sono arrivate mercoledì 24 luglio dagli utenti che usano il password manager integrato in Chrome per conservare le credenziali di login e sfruttare la funzionalità di inserimento automatico. Alcuni hanno notato che le password salvate sono scomparse, mentre altri hanno visto continuamente il pop-up che invita al salvataggio della password (già salvata) dopo ogni login.

Inoltre Chrome non salva nessuna nuova password e scompaiono anche le password importate da un backup. Google ha confermato il problema nella versione 127 per Windows, fornendo una soluzione temporanea in attesa del fix definitivo. Gli utenti devono aggiungere il flag “ --enable-features=SkipUndecryptablePasswords ” alla fine della stringa nel campo Destinazione presente nella scheda Collegamento delle Proprietà (tasto destro del mouse sull’icona di Chrome).

Per verificare il funzionamento del fix è necessario riavviare il browser. Google spiega che il bug ha impedito di cercare e salvare le password per 17 ore e 51 minuti. In seguito all’analisi preliminare, gli ingegneri hanno scoperto che la causa principale è un “cambiamento nel comportamento del prodotto“. Ulteriori dettagli verranno forniti nei prossimi giorni. La versione di Chrome è rimasta la stessa (127.0.6533.73).