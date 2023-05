Google Chrome: da oggi personalizzarlo è ancora più facile

A quasi due settimane dalla distribuzione di Google Chrome 113 con la codifica video AV1 e l’abilitazione default di WebGPU, il browser della Grande G riceve un altro aggiornamento particolarmente importante – seppur non essenziale – che semplifica la personalizzazione e l’aspetto dell’app. Dopo avere offerto per anni un’opzione “Personalizza Chrome” nella parte inferiore destra dello schermo, il browser ora mostra un pannello laterale dedicato appena si clicca il pulsante dedicato.

Google Chrome migliora la personalizzazione

La stessa società di Mountain View ha annunciato questa novità per Google Chrome nelle ultime ore, rivelando l’implementazione di un nuovo pannello laterale per sperimentare diverse funzionalità e vedere in pochi click come verranno visualizzate nella pagina “Nuova scheda” man mano che vengono apportate modifiche. Si possono personalizzare il tema e l’immagine di sfondo, selezionarne alcune in via definitiva o acconsentire al loro cambiamento giornaliero per dare sempre un tocco diverso al browser.

Del resto, Google Chrome dispone di centinaia di immagini in diverse categorie come “Paesaggi” o collezioni speciali commissionate ad artisti di comunità specifiche. In alternativa, si può sempre scegliere un colore fisso al posto di fotografie e illustrazioni in alta qualità.

Utilizzando Profili differenti, poi, è possibile mantenere separati gli account personali e di lavoro assegnando a ciascuno di essi uno sfondo e un colore distinti. Sebbene la personalizzazione del browser non sia una novità, il nuovo update per Google Chrome semplifica la modifica in maniera evidente. Questo aggiornamento è già disponibile da oggi e il rollout a livello globale avverrà gradualmente.

Ricordiamo dunque come si scarica un aggiornamento per Google Chrome: bisogna aprire il menu in alto a destra tramite l’icona a tre puntini, recarsi sulle Impostazioni e poi su Informazioni su Chrome. A questo punto il browser procederà automaticamente con il download e l’installazione dell’ultima iterazione ufficialmente disponibile tramite canale Stabile.