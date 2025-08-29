Google Chrome trasforma il feed Discover in un podcast

Google sta testando una nuova funzione che trasforma il proprio feed Discover in un podcast personalizzato. Un riassunto audio delle notizie selezionate per l’utente, generato dall’AI. Un modo nuovo e coinvolgente per restare sempre aggiornati, anche mentre si cammina, si guida o si cucina.

Google Chrome trasforma le notizie del feed Discover in podcast personalizzati con l’AI

Secondo Android Police, la funzione si basa sulla stessa tecnologia usata da NotebookLM. È l’app di Google per prendere appunti e generare contenuti audio e video a partire da fonti personali. Anche se la vera chicca, è proprio la possibilità di generare un podcast a due voci, a partire dalle proprie fonti.

Nel caso di Chrome, l’AI analizza gli articoli del feed Discover e crea una sintesi vocale in stile podcast, con voce naturale e tono conversazionale. Il risultato è un flusso audio che racconta le notizie del giorno, senza dover leggere nulla.

La funzione, chiamata “Listen to the feed“, è in fase di test su Chrome Canary. Quando si avvia la riproduzione, Chrome mostra il titolo dell’articolo in corso, il link alla fonte, e offre controlli come play/pausa, avanti/indietro di 10 secondi e passaggio al podcast successivo o precedente. Il lettore audio si adatta anche al tema del dispositivo, per un’esperienza visiva ancora più gradevole.

Disponibilità di Listen to the feed

Al momento, la funzione non è disponibile per tutti, nemmeno su Chrome Canary. Google non ha ancora annunciato una data ufficiale per il lancio. Sta testando il roll out gradualmente. Se tutto andrà come previsto, potremmo vedere questa novità integrata nel browser stabile entro fine anno.