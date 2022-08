Google Chromecast, che offerta: ti bastano meno di 25€ su Amazon

Google Chromecast è uno degli oggetti più apprezzati dagli utenti: collegandolo alla porta HDMI del tuo televisore puoi infatti trasmettere in streaming i contenuti dal tuo dispositivo, sfruttando app come Netflix, NOW, YouTube, TimVision e non solo. Adesso, ancora per poco, puoi acquistarlo ad appena 24,99 euro su Amazon invece di 39,99.

Incluso con Prime, hai la spedizione gratuita ed immediata: riceverai il device a casa già domani se lo acquisti entro stasera.

Google Chromecast: per lo streaming dove vuoi e quando vuoi

Tutto in un unico posto. È il motto che sintetizza perfettamente le caratteristiche di Google Chromecast: tramite il connettore HDMI lo colleghi alla tua TV e puoi iniziare subito a trasmettere i tuoi contenuti preferiti direttamente dal telefono, tablet o laptop con un tocco.

Il device è compatibile con le app di streaming più famose permettendoti di accedere a programmi TV, film, video, brani, giochi, sport e molto altro ancora da applicazioni come Netflix, YouTube, NOW, TimVision, DAZN, Disney+ e molte altre ancora.

La qualità dell’immagine è garantita sempre al massimo delle possibilità: dal design semplice ed elegante, con i suoi 40 grammi posizioni Google Chromecast facilmente dove vuoi diventando anche un oggetto nascosto che ti permette di trasmettere magicamente le immagini dal tuo piccolo schermo alla TV.

Solo 24,99 euro quindi per Chromecast: un dispositivo utile, facile da usare, pratico ed immediato. Imperdibile per ogni situazione in cui hai bisogno di trasmettere facilmente i contenuti del tuo dispositivo mobile su uno schermo più grande.

