Google Chromecast non è mai costato così poco: -38%

Nessun device ha saputo rivoluzionare l’esperienza di intrattenimento multimediale nell’ambito domestico come Google Chromecast. Non bisogna far altro che connetterlo alla porta HDMI di qualsiasi televisore, monitor o proiettore per aggiungere funzionalità smart dedicate allo streaming audio e video oltre che al mirroring dei contenuti da smartphone, tablet e computer. Oggi può essere tuo approfittando del 38% di sconto su Amazon rispetto al listino, che lo porta al prezzo minimo storico.

Prezzo minimo storico per Google Chromecast: ora su Amazon

È compatibile con tutte le piattaforme più utilizzate: Netflix, Prime Video, Spotify, YouTube, YouTube Music, DAZN, NOW, Infinity, TIMVision, Disney+ ecc. Il processo di installazione è semplice e alla portata di tutti, si fa tutto via app in un minuto. Per tutti gli altri dettagli e le informazioni sul dispositivo è possibile far riferimento alla scheda del prodotto.

Senza perdere altro tempo, in questo momento è possibile acquistare la versione Full HD di Google Chromecast al prezzo finale di soli 23,99 euro su Amazon invece di 39,00 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio per gli abbonati Prime: comprandolo subito lo si riceverà domani, giusto in tempo per un fine settimana all’insegna dello streaming e del divertimento.

