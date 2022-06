Chromecast oggi al prezzo minimo storico su Amazon

Il dispositivo non certo bisogno di alcuna presentazione: Google Chromecast è il prodotto che più di tutti ha letteralmente rivoluzionato l’esperienza di intrattenimento multimediale in salotto, trasformando qualsiasi televisore in una vera e propria Smart TV connessa al mondo online. Oggi il dongle HDMI per eccellenza, nella sua versione Full HD, è in vendita su Amazon al prezzo minimo storico.

Amazon propone Chromecast al prezzo più basso di sempre

Pienamente compatibile con tutte le piattaforme di streaming più note e utilizzate (da Netflix a Prime Video, da Spotify a YouTube e YouTube Music, senza dimenticare DAZN, NOW, Infinity, TIMVision, Disney+ e così via.), supporta inoltre la trasmissione dei contenuti da smartphone, tablet e computer. L’installazione è semplicissima: lo colleghi alla porta HDMI, lo alimenti e lo configuri con un’app, poi è tutto pronto. Tutte le altre informazioni nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il dongle HDMI di Google (versione Full HD, colorazione Antracite) al prezzo di soli 23,99 euro invece di 39,00 euro come da listino, approfittando di uno sconto del 38% proposto da Amazon. Così facendo, riceverai Chromecast già entro i prossimi giorni, per immergerti subito nello spettacolo di film, serie TV, eventi sportivi, show e musica.

