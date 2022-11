Google Chromecast: su Amazon costa meno che non su Google

Comprare un Google Chromecast costa di meno su Amazon che non sullo stesso store della casa madre Google. Merito del Cyber Monday, che per il dongle porta in vetrina un’offerta speciale ed un prezzo che riesce a superare al ribasso la corrispettiva offerta dello store di Mountain View.

Google Chromecast: meglio su Amazon

Il Chromecast è una interessante idea regalo poiché consente di portare facili funzioni smart su qualsiasi televisore. Anche la fascia di prezzo è interessante poiché, pur in competizione con le note Fire TV Stick di Amazon, il dongle si ispira alla semplicità ed all’essenzialità delle linee e delle prerogative del proprio brand. Appare pertanto controdeduttivo il fatto che su Amazon il dongle costi meno che non sullo store ufficiale, anche perché proprio su Amazon sono le Fire TV Stick a fare la voce grossa in questo periodo di avvicinamento al Natale.

Il confronto sui Chromecast HD è presto fatto poiché il prezzo è paritetico sui due store:

Chromecast HD su Amazon: 29,99 euro

Chromecast HD su Google: 29,99 euro

Il confronto sulla versione 4K, invece, evidenzia qualcosa di differente:

Chromecast 4K su Amazon: 49,99 euro

Chromecast 4K su Google: 54,99 euro

La differenza è pari a 5 euro, ma non presso lo store presso il quale ci si aspetterebbe un trattamento migliore.

Google Chromecast può essere una interessante idea natalizia poiché con poco budget si può offrire una valanga di app, ore di intrattenimento, funzioni smart e interattività. Compresa nel telecomando anche la funzione vocale dove, attraverso Assistente Google, si potranno trovare i propri contenuti preferiti senza difficoltà.

Non tutti vogliono le Fire TV Stick, a qualcuno piace Google. Anche in questo caso, però, l’acquisto è più conveniente passando tramite Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.