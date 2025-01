Google Classroom: nuova funzione per valutazioni di massa

Per gli insegnanti che fanno uso di Google Classroom è disponibile una nuova e interessante funzione che di certo contribuirà di gran lunga ad alleggerire il loro carico di lavoro giornaliero, ovvero la possibilità di effettuare valutazioni di massa.

Google Classroom: nuova funzione per alleggerire il carico di lavoro degli insegnanti

Andando più in dettaglio, la nuova funzione consente agli insegnanti di andare alla pagina del registro dei voti e di compilare i voti per più studenti contemporaneamente, sovrascrivendo quelli precedenti o mancanti. Dopo la valutazione, la funzione consente di assegnare automaticamente il voto agli alunni.

“Non solo questo aggiornamento fa risparmiare tempo eliminando la necessità di inserire il voto di ogni studente uno per uno, ma fornisce anche una soluzione per valutare i compiti in base al completamento piuttosto che all’accuratezza (come biglietti di uscita, dovuti ora, compiti di classe, ecc.) dove il voto è binario (‘0’ o ‘100’).” scrive Google per descrivere la novità.

Una volta che un insegnante ha impostato la valutazione, per valutare tutti deve espandere il menu Google Classroom, selezionare da esso la voce Libro dei voti e nel menu (⁝) per un compito fare clic sulla voce per la valutazione di massa. Nella finestra di dialogo che si apre va poi inserito il voto di massa. Facoltativamente è possibile sovrascrivere i voti esistenti con il nuovo voto per tutti ed è possibile restituire tutti i voti dopo aver inviato il nuovo voto in blocco.

Gli utenti finali dovrebbero iniziare a vedere il lancio della funzione nei prossimi giorni.