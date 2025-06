Google Cloud e Cloudflare offline per circa 3 ore

Google Cloud è rimasto offline in tutto il mondo per circa tre ore ieri sera, causando una serie di interruzioni per molti servizi che sfruttano l’infrastruttura dell’azienda di Mountain View, tra cui quelli offerti da Cloudflare. Nei prossimi giorni verrà pubblicato un report dettagliato. Quanto accaduto dimostra ancora una volta che il cloud non garantisce un’affidabilità al 100%.

Cosa è successo a Google Cloud?

In base agli aggiornamenti pubblicati nella pagina dello stato, il problema tecnico è iniziato alle ore 10:49 della costa occidentale degli Stati Uniti (le 19:49 in Italia). Google Cloud è ovviamente utilizzato da tutti i servizi offerti dall’azienda di Mountain View, quindi gli utenti non hanno potuto accedere a Gmail, Google Calendar, Google Chat, Google Search, Google Docs, Google Drive, Google Meet, Google Tasks e Google Voice, come indicato nella pagina di Google Workspace.

Il problema è stato mitigato alle ore 12:48 (le 21:48 in Italia) e completamente risolto alle ore 13:49 (le 22:49 in Italia), quindi i servizi di Google sono rimasti inaccessibili per circa tre ore. Il down ha impattato tutti i servizi di terze parti che sfruttano l’infrastruttura di Google, tra cui quelli offerti da Cloudflare. L’azienda indica “fornitore di terze parti” nel post sul blog ufficiale, ma un portavoce ha confermato che si tratta di Google Cloud.

Tra gli altre aziende colpite ci sono Spotify, Twitch, Discord, Zoom, OpenAI, Anthropic, Box, UPS e Vimeo. Google ha fornito alcune informazioni sul problema.

In base alle prime indagini, l’interruzione dei servizi è stato causato da un errato aggiornamento del sistema di gestione delle API. Le richieste provenienti dall’esterno sono state respinte (errori 503). Nei prossimi giorni verrà pubblicato un report dettagliato.