Come revocare l'accesso alle app di terze parti con Google

Google offre la possibilità di autorizzare app e servizi di terze parti ad accedere a diverse parti dell’Account Google, per condividere i relativi dati in modo sicuro. Queste app e questi servizi sono creati da aziende o sviluppatori che non fanno parte di Google. Ma nel tempo può succedere di dare il consenso a molte app senza rifletterci troppo, per utilizzare un servizio o una funzionalità particolare. Google però permette di gestirle ed eliminarle, ecco come fare.

Privacy e sicurezza delle app di terze parti

Quando si utilizza un’applicazione di terze parti, che richiede l’accesso al proprio account Google, si sta dando il permesso a quella app di accedere a una serie di informazioni e funzionalità del proprio account. Queste possono variare a seconda dell’app e del livello di accesso richiesto, ma possono includere:

Nome, email, numero di telefono, foto del profilo e altre informazioni personali;

contatti, le email, eventi del calendario, foto e documenti;

La possibilità di modificare, eliminare o creare nuovi dati sul proprio account;

La possibilità di inviare email o messaggi a nome proprio;

La possibilità di accedere al proprio account anche quando si è cambiata la password o si è attivata la verifica in due passaggi.

Come si può immaginare, concedere l’accesso al proprio account Google a una app di terze parti comporta dei rischi per la privacy e la sicurezza. Se l’app non è affidabile o viene compromessa, potrebbe usare i propri dati in modo improprio o dannoso, compromettendo le informazioni personali, inviare spam o phishing ai propri contatti, cancellare o alterare i propri dati o bloccare l’accesso al proprio account. Per evitare questi rischi, è importante revocare l’accesso al proprio account Google da parte di app di terze parti che non sono più utilizzate o che non sono sicure. In questo modo, si limita il numero di app che possono accedere ai propri dati e si riducono le possibilità di subire violazioni o abusi.

Revocare l’accesso alle App all’account Google

Dopo aver compreso cosa sono le app di terze parte e averne affrontato consensi e pericoli, è arrivo il momento di capire come revocare l’accesso. Si può procedere con l’operazione di revoca dal proprio account Google, eliminando così l’acceso da parte di app di terze parti che non si utilizzano più. Il processo è semplice e rapido, che si può fare seguendo questi passaggi:

Accedere al browser;

Accedere al proprio account Google;

Aprire la sezione Sicurezza; nella barra laterale sinistra;

Scorrere verso il basso fino a visualizzare “App di terze parti con accesso all’account”;

Selezionare “Gestisci accesso di terze parti”;

Qui si troverà l’elenco delle app di terze parti che hanno accesso al proprio account.

A questo punto abbiamo raggiunto un elenco completo di tutte le app che hanno accesso al proprio account Google. Per visionare l’app specifica, basterà scorrere l’elenco, anche se non si desidera eliminare nessuna app, questo passaggio permette comunque di controllare e conoscere le app di terze parti con accesso all’account. Nello specifico per revocare l’acceso, dopo aver individuato l’app in questione, selezionare la relativa voce e premere “Rimuovi accesso”, si trova nell’angolo in alto a destra. Verrà chiesto di verificare la rimozione facendo clic su “OK” nel nuovo pop up. In pochi secondi Google revocherà l’accesso all’app o al servizio. Una volta che il pop up scompare, si è rimossa con successo l’app dal proprio account. È consigliato sempre esaminare l’intero elenco, probabilmente lungo, e rimuovere tutte le app che non sono più utilizzate dall’accesso al proprio account.

Come utilizzare le app di terze parti senza concedere l’accesso al proprio account Google

A volte si potrebbe voler utilizzare una app di terze parti senza dover concedere l’accesso, al proprio account Google. Questo può essere utile per proteggere la propria privacy e la propria sicurezza, ma anche per evitare di dover creare un nuovo account per ogni app che si vuole provare. Per farlo, esistono diverse soluzioni a seconda dell’app e delle proprie esigenze. Questo permette di utilizzare le app di terze parti senza l’accesso al proprio account Google.

Ma capiamo meglio come fare, attraverso tre metodi. Il primo metodo, è utilizzare un altro servizio di accesso: alcune app permettono di accedere con altri metodi oltre a Google, come Facebook, Twitter, Apple o il proprio indirizzo email. In questo modo si può utilizzare l’app senza doverle dare accesso al proprio account Google. Il secondo metodo, è utilizzare una modalità anonima o ospite: alcune app permettono di utilizzare le loro funzionalità senza dover accedere con nessun account.

In questo modo si può utilizzare l’app senza doverle dare nessuna informazione personale. Infine, il terzo metodo, utilizzare una sandbox: se si vuole provare una app sul proprio computer senza doverle dare accesso al proprio account Google, si può utilizzare una sandbox, una macchina virtuale neutra. Si tratta di ambienti isolati dal resto del sistema, dove si può installare e avviare le app senza rischiare di compromettere i propri dati o il proprio computer.