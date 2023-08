Google, arriva il controllo grammaticale sul motore di ricerca

Sicuramente vi sarà capitato di scrivere una frase e percepire qualcosa di sbagliato: un tempo verbale errato, un aggettivo poco adeguato o un plurale dimenticato. Ebbene, Google ora offre uno strumento integrato al suo motore di ricerca per controllare la correttezza delle frasi. A confermarlo è la stessa Grande G tramite il suo portale di supporto tecnico, ma attenzione ai limiti del servizio!

Google Ricerca ora offre il controllo grammaticale

Il correttore grammaticale di Google permetterà di inserire una frase qualsiasi sulla barra di ricerca, aggiungendo infine la dicitura “controllo grammaticale” o “correzione grammaticale” affinché lo strumento si attivi. Dunque, quest’ultimo analizzerà il periodo e cercherà di comprendere se è scritto correttamente o se necessita di aggiustamenti. Se non ci sono problemi, allora appare una spunta verde; in caso contrario, Google riscriverà la frase e sottolineerà le modifiche applicate, proprio come vedete qui sotto.

Naturalmente si tratta di un sistema basato sull’intelligenza artificiale, ovvero particolarmente rapido ma soggetto a errori. La stessa Google avverte che i controlli grammaticali “potrebbero non essere accurati al 100%, specialmente con frasi parziali”. In più, la feature è ora disponibile esclusivamente per la lingua inglese e non funzionerà “quando il contenuto potrebbe violare le norme generali della Ricerca Google”, quindi con input pericolosi, volgari o anche di natura medica.

Non è chiaro se e quando questa funzionalità basata su IA arriverà anche per l’italiano. Al momento la società di Mountain View si focalizzerà sull’inglese affinché possa operare correttamente. Eventualmente, in futuro espanderà questa novità per altre lingue.

