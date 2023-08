Google Cursive l'alternativa a Microsoft OneNote

L’applicazione di Google per la scrittura a mano libera, chiamata Google Cursive si propone come l’alternativa a Microsoft OneNote, il noto servizio di appunti digitali. Google Cursive è una app che permette di scrivere a mano libera e di convertire la scrittura in testo digitale. L’app è pensata per i dispositivi Chromebook, i laptop basati sul sistema operativo Chrome OS di Google, ma è compatibile anche con altri dispositivi Android.

Google Crusive vs Microsoft OneNote

Google Cursive e Microsoft OneNote sono due app per la scrittura a mano libera, che permettono di scrivere a mano su uno schermo touch, usando una penna o un dito, e di convertire la scrittura in testo digitale. Tuttavia, le due app presentano delle differenze, sia in termini di compatibilità che di funzionalità.

Google Cursive offre delle funzionalità specifiche per la scrittura a mano libera, come il riconoscimento della scrittura in diversi stili e lingue, la correzione della scrittura in caso di errori o imprecisioni, la formattazione della scrittura in base al contesto e allo scopo, e la sincronizzazione della scrittura con altri servizi e app di Google. Microsoft OneNote offre delle funzionalità più ampie per la gestione degli appunti digitali, come la collaborazione online, la ricerca avanzata, l’assistenza vocale, oltre alla scrittura a mano libera. Google Cursive è una app pensata per i dispositivi Chromebook, i laptop basati sul sistema operativo Chrome OS di Google, ma è compatibile anche con altri dispositivi Android. Microsoft OneNote è un servizio di appunti digitali che è disponibile per diversi sistemi operativi, come Windows, Mac OS, iOS e Android, e si integra con altri servizi e app di Microsoft.

Google Cursive si presenta quindi come una valida alternativa a Microsoft OneNote, propendo delle funzionalità utili e interessanti tra cui il riconoscimento della scrittura a mano libera in diversi stili e lingue, l’uso dell’intelligenza artificiale per analizzare la scrittura e adattarsi alle preferenze dell’utente. La correzione della scrittura, infatti l’applicazione è in grado di correggere la scrittura a mano libera in caso di errori o imprecisioni, come lettere sbagliate, parole mancanti o illeggibili. Infine, la sincronizzazione con altri servizi e app di Google, l’app usa il cloud di Google per salvare e condividere la scrittura in modo sicuro e accessibile.