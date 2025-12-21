Google denuncia SerpApi per scraping illegale

Google ha presentato una denuncia contro SerpApi per scraping illegale. L’azienda di Austin (Texas) avrebbe violato il Digital Millenium Copyright Act aggirando la tecnologia che blocca la raccolta dei contenuti mostrati nei risultati delle ricerche. Una simile denuncia è stata presentata da Reddit a fine ottobre.

SerpApi aggira la protezione SearchGuard

Come si può leggere sul sito ufficiale, SerpApi offre una serie di API per lo scraping dei contenuti da numerosi servizi, tra cui Google Search. Tra i clienti dell’azienda texana ci sono NVIDIA, Adobe, Samsung, Uber e Perplexity. Reddit ha denunciato proprio Perplexity in quando raccoglie i dati dalle SERP di Google con l’aiuto di SerpApi. Anche OpenAI sfrutterebbe la stessa soluzione.

SerpApi scrive sul sito che lo scraping dei dati pubblici è consentito dal Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Google afferma invece che questo modello di business è illegale e parassita. L’azienda di Austin offre ai suoi clienti la Google Search API che permette lo scraping automatico delle SERP (pagine dei risultati del motore di ricerca) e quindi la raccolta di milioni di contenuti protetti dal diritto d’autore, senza autorizzazione e compenso.

SerpApi accede anche al Knowledge Panel, ovvero alle informazioni mostrate nel pannello laterale destro per determinate query. Altre API consentono di effettuare lo scraping di Google Maps, Shopping e altri servizi, inclusi i recenti AI Overview e AI Mode.

Google blocca lo scraping da parte dei bot attraverso il file robots.txt e la tecnologia SearchGuard. SerpApi avrebbe aggirato la protezione di SearchGuard simulando le richieste umane. In pratica, l’accesso alle SERP sembra legittimo. I dati raccolti vengono quindi venduti a terze parti.

Secondo Google, l’azienda taxana ha violato il Digital Millenium Copyright Act. Il giudice dovrebbe quindi emettere un’ingiunzione per bloccare l’attività di SerpApi e imporre la cancellazione dei dati raccolti, oltre ad un risarcimento danni (tra 200 e 2.500 dollari per singola violazione).

Un portavoce di SerpApi ha dichiarato: