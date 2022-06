Google disattiva RCS in India: troppo spam

Google ha comunicato di aver disattivato la funzionalità di chat nell’app Messaggi in India. La decisione è stata presa in seguito alle numerose segnalazioni degli utenti. Alcune aziende hanno iniziato ad utilizzare il protocollo RCS (Rich Communication Services) per massicce campagne di spam.

Il protocollo RCS supportato dall’app Messaggi su Android permette di inviare messaggi con immagini, GIF, link e altri contenuti. Google offre una specifica funzionalità alle aziende verificate, denominata RCS Business Messaging, che consente di inviare comunicazioni promozionali ai potenziali clienti. Da alcune settimane, molti utenti in India hanno iniziato a ricevere un numero eccessivo di messaggi per pubblicizzare prodotti e servizio di ogni tipo.

If you're wondering just how bad the ads in Google Messages can get, I got all these in just the last 7 hours. Amazing.

No normal consumer should have to face this on a basic & necessary phone app.@lockheimer, is this what RCS & Chat features are meant to be? https://t.co/a2i7H6xRYW pic.twitter.com/KqxFATDwwG

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) May 17, 2022