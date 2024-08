Google dovrà vendere Chrome e Android?

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti potrebbero chiedere al giudice Amit Mehta di imporre a Google un rimedio strutturale per eliminare il monopolio nel mercato dei motori di ricerca. Tale termine indica l’obbligo di vendere alcune parti del business, come Android e Chrome. L’azienda di Mountain View ha tuttavia comunicato che presenterà appello.

Il governo vuole smantellare Google?

Il giudice federale ha stabilito che Google possiede il monopolio nel mercato dei motori di ricerca. Tale posizione dominante è stata ottenuta con diverse pratiche anticoncorrenziali, tra cui la sottoscrizione di accordi con produttori e software house per il motore di ricerca predefinito (principalmente in Safari e Firefox).

Uno dei rimedi più probabili potrebbe essere quindi l’annullamento dei contratti sottoscritti con Apple e Mozilla. Un’altra opzione è imporre a Google di mostrare una schermata di scelta (come avviene in Europa), ma non viene considerata molto efficace dai concorrenti.

Il rimedio estremo è appunto il disinvestimento di Android e Chrome. Sia il sistema operativo che il browser usano Google come motore di ricerca. Considerato che sono i più utilizzati nelle rispettive categorie, l’azienda di Mountain View sfrutta la sua posizione dominante per incrementare i profitti.

Il Dipartimento di Giustizia dovrà prendere una decisione nelle prossime settimane. Le prime udienze per la seconda fase del processo antitrust sono previste a partire dal 6 settembre. Come detto, Google presenterà appello contro la decisione di primo grado, quindi la questione non verrà risolta in breve tempo.

Intanto, la Federal Trade Commission (FTC) ha presentato un “amicus curiae brief” nel caso Epic Games vs Google, schierandosi dalla parte della software house guidata da Tim Sweeney. La Commissione chiede al giudice di usare tutti i poteri per ripristinare la concorrenza, eliminando il monopolio di Google nella distribuzione delle app Android e dei metodi di pagamento.