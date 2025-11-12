Google Drive, Gemini crea riassunti audio dei PDF in stile podcast

Dopo NotebookLM, Gemini e Search, le panoramiche audio arrivano su Google Drive per generare riassunti conversazionali in stile podcast dei PDF. Come estensione di Gemini nel visualizzatore PDF di Google Drive, si troverà un nuovo pulsante “Panoramica audio” nella barra superiore del web.

Gemini su Drive trasforma i PDF in podcast con le AI Overview

Per trasformare i PDF in podcast, basta toccare il pulsante e si apre il pannello laterale di Gemini. La generazione richiede pochi minuti. L’AI legge il PDF, estrae i concetti chiave, e li trasforma in una conversazione sintetica tra due voci che discutono del contenuto come se fosse la cosa più interessante del mondo.

Per ascoltare, è sufficiente toccare “Riproduci”. Google invierà anche una notifica via email quando la panoramica è pronta. Queste panoramiche audio hanno una durata compresa tra 2 e 10 minuti, a seconda della lunghezza e complessità del documento originale. Un rapporto di 10 pagine potrebbe diventare 3 minuti di audio, uno di 100 pagine potrebbe arrivare a 10 minuti.

Il file audio viene salvato automaticamente in una nuova cartella Drive denominata “Panoramiche audio”, alla quale si può accedere da qualsiasi dispositivo mobile o desktop.

Su NotebookLM la funzione Audio Overview è stata un successo

NotebookLM ha conquistato studenti, ricercatori e professionisti proprio grazie a questa funzione. Ha dimostrato che la gente adora i riassunti in stile podcast, sono più coinvolgenti di un riassunto testuale, anche più facili da assimilare mentre si fa altro.

Come spiega Google, lo strumento consente di convertire istantaneamente PDF lunghi e ricchi di testo, come rapporti di settore, contratti o lunghe trascrizioni di riunioni. Insomma, quei documenti che nessuno vuole leggere ma che tutti devono conoscere…

I vantaggi secondo Google

Google elenca tre vantaggi principali delle panoramiche audio AI su Google Drive:

Aumentano l’efficienza: consentono di cogliere rapidamente i punti principali di un lungo documento grazie a riassunto audio di 2-10 minuti. Migliorano l’accessibilità: Per le persone con dislessia, affaticamento visivo, o semplicemente preferenze di apprendimento diverse, l’audio può essere enormemente più accessibile del testo. Migliorano la preparazione: rendono più facile rivedere rapidamente il materiale prima di una riunioni o una presentazioni ai clienti.

Il limiti (al lancio)

Al momento del lancio le panoramiche audio per i PDF di Google Drive supportano solo l’inglese. Se il PDF è in italiano, francese, giapponese o qualsiasi altra lingua, per ora niente da fare. Questa funzione si aggiunge alla funzione “Ascolta” di Google Docs, che legge ad alta voce il contenuto del documento con una voce sintetica.

La funzione è attualmente in fase di implementazione nei piani di Google Workspace Business Standard e Plus, ed Enterprise Standard e Plus. È disponibile anche per gli abbonati a Google One AI Pro e AI Ultra. In altre parole, chi ha un account Google gratuito, per ora non può usarla.