Google Drive consentirà di salvare i documenti come JPEG

Google Drive, il servizio di archiviazione cloud di Google, sta testando una nuova funzionalità che consentirà di scansionare documenti cartacei e salvarli come file JPEG oltre che in PDF.

Attualmente Google Drive permette di acquisire documenti tramite fotocamera e di salvarli solo in formato PDF. Con la nuova opzione JPEG, Drive potrà competere meglio con app dedicate come Microsoft Lens, offrendo maggiore flessibilità nel salvataggio dei file scannerizzati.

Possibilità di salvare le scansioni in formato JPEG

Secondo un recente APK teardown della versione di Google Drive v2.24.227.0, l’applicazione potrebbe presto consentire agli utenti di salvare le pagine scansionate non solo come file PDF, come avviene attualmente, ma anche come immagini in formato .jpeg. Questa funzionalità permetterebbe di creare un file JPG separato per ogni pagina o immagine scansionata, offrendo una maggiore flessibilità nella gestione dei documenti digitalizzati.

Oltre alla possibilità di salvare le scansioni in formato JPEG, Google Drive potrebbe anche introdurre un’opzione per regolare la qualità delle immagini scansionate. Questo consentirebbe agli utenti di trovare il giusto equilibrio tra la qualità dell’immagine e le dimensioni del file, adattando le scansioni alle proprie esigenze specifiche.

Google sfida Microsoft Lens

Attualmente, Microsoft Lens è considerata una delle migliori applicazioni per la scansione dei documenti, grazie alla sua capacità di salvare le scansioni sia in formato PDF che JPEG. L’introduzione di una funzionalità simile in Google Drive rimescolare le carte e rendere l’applicazione di Google una valida alternativa per gli utenti che cercano un’app di scansione completa e facile da usare, soprattutto considerando che Google Drive è preinstallato su molti dispositivi Android.

I vantaggi per gli utenti

La possibilità di salvare le scansioni in formato JPEG sarà particolarmente apprezzata dagli utenti che devono caricare i documenti su siti web che non accettano il formato PDF. Inoltre, la presenza di questa funzionalità direttamente in Google Drive renderà il processo di scansione e condivisione dei documenti più semplice e veloce, senza la necessità di utilizzare app di terze parti.