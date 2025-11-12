Google Drive semplifica la migrazione da Dropbox, nuovo tool

Google sta semplificando la migrazione da Dropbox a Google Drive grazie al suo nuovo servizio di migrazione dei dati, che supporta la copia di file, cartelle e persino delle autorizzazioni associate. Arriva poco più di un anno dopo il lancio di una funzione simile per migrare file da OneDrive a Google Drive. In pratica Google sta costruendo corsie preferenziali da tutte le piattaforme rivali che che portano dritto dritto nel suo ecosistema…

Come funziona la migrazione automatica da Dropbox a Google Drive

Prima di fare la migrazione, ci sono alcune cose da tenere a mente. L’intera operazione deve essere eseguita da un super amministratore nella console di amministrazione di Google. Non è qualcosa che gli utenti normali possono fare da soli.

Inoltre è possibile migrare solo i dati di 100 utenti Dropbox e cartelle di team alla volta. Quindi se la propria azienda ha 500 dipendenti, si deve eseguire il processo in cinque fasi separate. Google chiarisce inoltre che si tratta di uno strumento di produttività, non di uno strumento legale.

Le aziende sono responsabili dei propri requisiti di conformità, quindi se sono previsti obblighi di conservazione legale, si deve fare il backup di tutto ciò che è necessario prima di iniziare. Google non vuole finire in mezzo a battaglie legali perché qualcuno ha trasferito documenti che dovevano essere preservati per un’indagine.

Per copiare i dati usando il nuovo servizio, un amministratore deve prima accedere alla console di amministrazione di Google e navigare fino a Menu > Dati > Importazione ed esportazione dati > Migrazione dati (Nuovo). Da lì si può connettere all’account Dropbox Business usando le credenziali di un amministratore del team.

Il cuore del processo si basa sulla mappatura della migrazione utilizzando file CSV. Bisogna creare un file CSV per specificare quali cartelle Dropbox copiare e un altro per mappare le identità degli utenti da Dropbox a Google Workspace. Le colonne vanno impostate correttamente. Se si sbaglia la struttura del CSV, addio, si deve ripartire da zero.

La struttura dei file CSV

Il file di mappatura delle cartelle richiede una colonna per il valore Dropbox di origine, che conterrà l’indirizzo email della cartella personale di un utente o il percorso della cartella di un team. Serve anche un ID cartella di destinazione per specificare su quale unità condivisa migrare una cartella di team, e una colonna GUser di destinazione con un indirizzo email di Workspace per assegnare la proprietà.

Il file CSV di mappatura delle identità separato è più semplice, collega gli indirizzi email degli utenti Dropbox di origine agli indirizzi email di destinazione di Workspace. Se gli indirizzi email sono identici su entrambe le piattaforme, questo passaggio è quasi automatico. Se sono diversi, bisogna copiare e incollare in fogli di calcolo.

Disponibilità

La funzione è disponibile per una lunga lista di abbonamenti Google Workspace: Business Starter, Standard e Plus; Enterprise Starter, Standard e Plus; Essentials Starter, Enterprise Essentials e Enterprise Essentials Plus; Education Fundamentals, Standard e Plus; e Nonprofit. Il roll out sarà graduale.