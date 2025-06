Google Earth è una macchina del tempo per tornare indietro di 20 anni

Google Earth diventa una macchina del tempo, ora si può tornare indietro di anni con un clic. La novità nasce da un fenomeno social che ha conquistato milioni di persone lo scorso anno. Su TikTok è esplosa la moda del “viaggio nel tempo virtuale”. Gli utenti di tutto il mondo si sono messi a esplorare Google Maps per ritrovare i propri cari nelle foto storiche di Street View o per vedere come sono cambiati i luoghi del cuore.

Google ha colto al volo questo trend e ha deciso di portare le immagini storiche di Street View direttamente su Google Earth. Ora si può esplorare il mondo non solo dall’alto, ma anche camminare virtualmente per le strade di ieri.

Google Earth viaggia nel tempo: come rivedere il mondo di 20 anni fa con le immagini storiche di Street View

Il lancio arriva in un momento speciale: Google Earth compie 20 anni. Era il 2005 quando la piattaforma debuttò e divenne subito virale, raggiungendo 100 milioni di download nella prima settimana. Un successo che continua ancora oggi, con oltre 2 miliardi di ricerche di luoghi nell’ultimo anno.

Grazie all’integrazione su Google Earth non si dovrà più saltare tra Google Maps e Google Earth per esplorare la storia di un posto. Tutto è riunito in un’unica interfaccia.

Google però è andata oltre il semplice tuffo nel passato. Negli Stati Uniti, i professionisti del settore possono già sfruttare i nuovi strumenti di intelligenza artificiale pe l’analisi del tessuto urbano. Prendiamo Austin, in Texas, come esempio. Gli urbanisti possono ora visualizzare la copertura arborea della città, identificare le zone che avrebbero bisogno di più verde per combattere il caldo, e analizzare le temperature superficiali per pianificare interventi mirati.

Con le immagini storiche, Google Earth diventa uno strumento potente per architetti, storici, giornalisti e chiunque abbia bisogno di documentare i cambiamenti nel tempo. È possibile seguire l’evoluzione di un cantiere, documentare i danni di un disastro naturale, o semplicemente rivedere com’era il mondo prima che tutto cambiasse.