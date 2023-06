Katamari dentro Google: l'easter egg antistress

Google ci ha abituati a una quantità di easter egg nascosti nel motore di ricerca (come quelli dedicati a Wordle e alla liberazione del Canale di Suez per citarne un paio): oggi spunta quello che rende omaggio a Katamari. Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta della serie videoludica creata da Keita Takahashi e pubblicata da Namco, in circolazione fin dal 2004 quando uscì il primo capitolo Damacy sulla console PlayStation 2.

L’easter egg Google di Katamari porta via pezzi di schermo

È sufficiente digitare la query katamari (o, in alternativa, fare click sul link diretto) per attivarlo. Funziona su computer desktop e laptop così come su smartphone e tablet. Nel primo caso il sistema di controllo è quello che fa leva sulle frecce direzionali della tastiera, mentre sui dispositivi mobile ci si affida agli swipe. Il risultato è quello visibile nel filmato qui sotto.

Si tratta probabilmente di un’iniziativa legata al recente lancio di We Love Katamari, la remaster disponibile da inizio giugno su tutte le piattaforme moderne: Switch, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Proprio come avviene nel gameplay originale, muovendo la sfera che compare sullo schermo, le rimangono incollati pezzi di schermo, portando via immagini, porzioni di testo, link e ogni altro elemento che compone la pagina. Da Wikipedia: Nei panni del Principe bisogna spingere una sfera (katamari) di piccole dimensioni e, inglobando vari oggetti, dalla cancelleria agli animali, dalle piante fino ad interi continenti, ripopolare il cielo di stelle e soddisfare i desideri del Re del Cosmo .

Non ci sono obiettivi da raggiungere né punteggi record da condividere al termine della partita (di fatto, nemmeno si tratta d una vera partita): solo un anti-stress digitale. Non è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno, di tanto in tanto?

