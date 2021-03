Nel corso dell’ultima settimana la movimentazione delle merci a livello globale ha risentito del grave incidente che ha visto l’enorme nave Ever Given incagliarsi lungo il canale di Suez, arteria dalla quale transita il 12% circa dei prodotti commercializzati in tutto il mondo. Finalmente la situazione è tornata alla normalità, grazie al lavoro degli operatori in loco: Google ha scelto di celebrarlo con un easter egg.

Easter egg per il canale di Suez su Google

Per sbloccarlo è sufficiente aprire il motore di ricerca e digitare la query “suez canal”, senza virgolette. Il risultato è quello visibile nel breve filmato di seguito (9to5google). Scrivendo invece “canale di suez” in italiano non sembra funzionare.

L’evento ha avuto per ovvie ragioni un grande impatto a livello mediatico. C’è chi ha pensato di replicarlo all’interno di Flight Simulator, simulatore di volo confezionato da Microsoft e dalla software house Asobo Studio, con una mod che ha posizionato la portacontainer da 400 metri nel corso d’acqua più trafficato di tutto il pianeta, ottenendo quanto segue.

Rimanendo in tema di easter egg celati nel codice dei software dagli sviluppatori, nei giorni scorsi ne è stato svelato uno rimasto nascosto per oltre 25 anni all’interno del sistema operativo Windows 95, più precisamente nell’applicazione Internet Mail.