Samsung molla la sua app messaggi, ora si usa Google Messaggi

Fine di un’era. Messaggi di Samsung, l’app di messaggistica installata su ogni telefono Galaxy dalla nascita della linea intorno al 2009 smetterà di funzionare a luglio 2026. Dopo quella data, l’app non invierà né riceverà più messaggi standard, con l’eccezione dei numeri di emergenza. Samsung sta invitando gli utenti a passare a Google Messaggi. Tra le ragioni per cui si dovrebbe fare, l’azienda cita l’AI di Gemini. Il 2026 è l’anno in cui anche la morte di un’app di messaggistica viene giustificata con l’intelligenza artificiale…

Samsung obbliga al passaggio a Messaggi di Google, cosa succede e quando

Da luglio 2026, Messaggi Samsung diventa un guscio vuoto. Una notifica in-app guiderà gli utenti nel passaggio a Google Messaggi che si scarica dal Play Store, si imposta come app SMS predefinita, e la transizione è fatta. Samsung dice che la mossa serve a mantenere un’esperienza di messaggistica coerente su Android.

Agli utenti su Android 11 o precedente tocca adeguarsi. I Galaxy Watch lanciati prima del Galaxy Watch4 (con Tizen OS) non potranno più visualizzare la cronologia completa delle conversazioni, ma potranno ancora inviare e leggere nuovi messaggi.

Il declino era già iniziato

La morte dei Messaggi Samsung non è una sorpresa, dopotutto, è la fine di un percorso iniziato nel 2021. Quell’anno Samsung ha iniziato a impostare Messaggi Google come app predefinita sui Galaxy S21. A luglio 2024 ha smesso di preinstallare Messaggi Samsung su Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 in alcuni Paesi. La serie Galaxy S25 è uscita senza l’app preinstallata. Luglio 2026 è semplicemente il colpo di grazia.

Cosa guadagna con Google Messaggi

Samsung elenca i vantaggi del passaggio: messaggistica RCS universale (inclusa la comunicazione con gli utenti iPhone), condivisione media in alta qualità, indicatori di digitazione, rilevamento truffe e filtro spam alimentati dall’AI, funzioni creative con Gemini per remix di foto e risposte intelligenti, e sincronizzazione delle chat tra telefono, tablet e orologio.

Messaggi Samsung aveva ricevuto un grande aggiornamento con One UI nel 2019, design per l’uso a una mano, dark mode AMOLED perfetta. Ma competere con i Messaggi Google su funzionalità, RCS e integrazione AI richiedeva risorse che Samsung ha deciso di investire altrove.

Piuttosto che mantenere un’app che restava indietro, ha scelto di cederla a Google. È la stessa logica che ha portato Samsung ad abbandonare Bixby come assistente vocale principale in favore di Gemini, e che potrebbe portare altre app Samsung sulla stessa strada.