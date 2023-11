Google eliminerà gli account inattivi dal 1 dicembre

Come avvenuto più volte negli ultimi mesi, Google ha comunicato dell’imminente scadenza relativa agli account inattivi. In pratica si tratta di un nuovo promemoria (o ultimo avviso) per gli utenti che non hanno utilizzato l’account da almeno due anni. A partire dal 1 dicembre inizierà la loro chiusura, a meno che non venga effettuato l’accesso entro venerdì.

Che succede dal 1 dicembre?

La nuova policy era stata annunciata a metà maggio. Google afferma che, se un account non viene usato per lungo tempo, probabilmente non serve più all’utente oppure è stato compromesso. Gli account abbandonati, per i quali non è stata impostata l’autenticazione in due fattori, potrebbero essere usati per varie attività, tra cui l’invio di spam.

Google si riserva quindi il diritto di eliminare gli account personali inattivi da almeno due anni e tutti i dati associati, ovvero quelli disponibili in Workspace e Foto. Per evitare la chiusura dell’account è sufficiente effettuare il login entro il 1 dicembre o eseguire una delle seguenti azioni:

Leggere o inviare un’email

Usare Google Drive

Guardare un video di YouTube

Condividere una foto

Scaricare un’app

Usare la Ricerca Google

Usare la funzionalità Accedi con Google per accedere a un’app o un servizio di terze parti

Nel caso di Google Foto è necessario effettuare l’accesso al servizio almeno una volta in due anni per evitare la cancellazione di immagini e video. Esistono però alcune eccezioni. Un account viene considerato attivo, anche quando non utilizzato da due anni, se:

è stato utilizzato per acquistare un prodotto, un’app, un servizio o abbonamento Google attivo o in corso

contiene una carta regalo con un saldo in denaro

possiede un’applicazione o un gioco pubblicati a cui sono associati abbonamenti attivi in corso o transazioni finanziarie attive

gestisce un account attivo di un minorenne con Family Link

è stato utilizzato per acquistare un articolo digitale, ad esempio un libro o un film

In qualsiasi momento è possibile scaricare i dati con Google Takeout e chiudere o sospendere l’account.