Google Fiber raggiunge gli 8 Gbps: arriverà in Italia?

Accedere a buone offerte per la fibra in Italia non è così difficile, il vero problema è la sua diffusione nella penisola. La situazione è la medesima in altre parti del mondo dove, però, esistono piani tariffari molto più costosi. È il caso degli Stati Uniti dove, giusto in queste ore, Google Fiber ha raggiunto l’Arizona con le sue linee. Oltre alla differenza lato costi rispetto al Belpaese, notiamo tuttavia un altro dettaglio: a Mesa arriva anche la 8 Gbps.

Google Fiber porta la fibra a 8 Gbps

La divisione della Grande G dedicata alla diffusione dei servizi Internet in fibra ottica ha annunciato ufficialmente la sua espansione in Arizona, con il primo posto idoneo nel quartiere Westwood di Mesa, lanciando due offerte: connessione fino a 7 Gbps per 70 dollari al mese, oppure fino a 8 Gbps a 150 dollari al mese, con velocità simmetriche fino a 8.000 Mbps tramite connessione cablata, collegando poi un router Wi-Fi 6 e due estensori mesh per ampliare la copertura.

L’espansione del servizio sta avvenendo molto lentamente oltreoceano, ma vede l’azienda di Sundar Pichai continuamente attiva per migliorare la stabilità e portare la tecnologia in un numero di località sempre maggiore. La connessione Internet secondo Google, del resto, continua a fare fatica a decollare a causa di un piano di marketing e comunicazione poco efficace e una concorrenza sempre più agguerrita.

A oggi i servizi Google Fiber risultano attivi in una minima porzione del territorio nordamericano e, naturalmente, l’Italia al momento è esclusa, come il resto dell’Europa. Se non altro, questo annuncio da parte della società fa ben sperare per l’approdo di una tecnologia simile nelle nostre aree.