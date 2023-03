VirginFibra: ORA con prezzo bloccato per 18 mesi

VirginFibra è la PROMO del nuovo provider che ti permette di avere la FTTH con un prezzo fisso per ben 18 mesi. L’offerta inoltre non ha alcun vincolo contrattuale e dopo il periodo bloccato passa a meno di 30 euro al mese PER SEMPRE.

VirginFibra: ecco tutti i dettagli

La promozione di quest’oggi e attualmente disponibile ONLINE con prezzo fisso per 18 mensilità offre internet a casa senza limiti fino ad 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload con Modem Wi-Fi 6 Potentissimo in comodato d’uso GRATIS ed incluso nel prezzo. Il tutto per un prezzo bloccato per il periodo promozionale di 24,49 euro ogni mese. Al termine dei 18 mesi, il prezzo sarà di 29,49 euro per sempre.

La copertura fornita da Virgin è resa grazie al partner tecnico Open Fiber che garantisce delle altissime prestazioni anche nelle zone dove una volta non c’era nemmeno l’ADSL. Stiamo parlando delle cosiddette Aree C&D. Per verificare meglio la copertura è possibile fare click su questo link.

Inoltre, il modem compreso nel prezzo ha la famosa tecnologia Wi-Fi 6 che permette di avere sempre ed in qualsiasi condizione una velocità e stabilità senza paragoni.

Oltre al pacchetto che comprende solo la Fibra, Virgin dispone anche di una tariffa con anche 2500 classi di allenamento. Questo grazie alla PROMO Virgin & Fitness disponibile a 39,49 euro mensili.

Costi ed altro

L’offerta che abbiamo visto oggi è in scadenza nei prossimi giorni e prevede un contributo iniziale di soli 19,99 euro. Inoltre, non ci sono vincoli di alcun tipo in caso di recesso.

