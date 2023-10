Google: fino a 20 miliardi di pagamenti all'anno ad Apple

È noto da tempo il fatto che Apple e Google hanno stipulato un accordo finanziario che garantisce che quello di “big G” sia il motore di ricerca predefinito sui dispositivi iOS, ma sino a questo momento nessuna delle due società aveva mai rivelato l’ammontare della cifra.

Google: tra 18 e 20 miliardi ad Apple per il motore di ricerca predefinito su iOS

A svelare maggiori dettagli al riguardo è stato, nelle scorse ore, The Register, riportando che Bernstein ha pubblicato un rapporto in cui valuta le potenziali implicazioni per Apple nel processo antitrust in corso da parte del governo degli Stati Uniti contro Google, con il Dipartimento di Giustizia che considera l’Accordo sui servizi di informazione (ISA) tra le due aziende come prova del fatto che il colosso di Mountain View ha il monopolio dei motori di ricerca.

Nel rapporto si legge che c’è la possibilità che i tribunali federali possano pronunciarsi contro Google e costringano l’azienda a terminare il suo accordo di ricerca con Apple. Inoltre, viene stimato che l’ISA valga 18-20 miliardi di dollari in pagamenti annuali da Google ad Apple, pari al 14-16% di profitti operativi annuali della “mela morsicata”.

Bernstein afferma altresì che l’azienda di Mountain View paga il 22% delle entrate pubblicitarie totali sotto i costi di acquisizione del traffico (TAC) e stima che Apple probabilmente ne riceva circa il 40%. I numeri in questione si basano sui documenti pubblici di Apple e su un’analisi dei costi di acquisizione del traffico di Google.

Da notare che nel 2021 Bernstein affermò che Google pagava ad Apple fino a 10 miliardi di dollari all’anno per mantenere lo status quo.

A tal riguardo, ricordiamo che lo scorso mese il processo ha messo in risalto che Microsoft stava valutando la possibilità di vendere il suo motore di ricerca Bing ad Apple. Se l’acquisizione fosse andata in porto, Bing avrebbe alla fine rimpiazzato il motore di ricerca di Google predefinito sui dispositivi a marchio Apple.