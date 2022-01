Google: fix per il rumore bianco e sonno ritrovato

Nei giorni scorsi, i possessori di Google Home e Google Nest, gli smart speaker del “colosso di Mountain View” con assistente vocale integrato, avevano lamentato il fatto che l'azienda avesse scelto di modificare il rumore bianco che i dispositivi sono in grado di riprodurre, proponendo una nuova soluzione meno rilassante della precedente, se non addirittura considerata fastidiosa.

Google ripristina (finalmente!) il vecchio rumore bianco

A seguito di questo cambiamento, sono infatti iniziate a comparire innumerevoli segnalazioni in Rete. Alcuni hanno addirittura fatto presente che in precedenza i propri figli riuscivano ad addormentarsi senza problemi, mentre adesso il nuovo rumore bianco li disturba. Fortunatamente Google ha però prontamente preso in considerazione la situazione.

Il “colosso delle ricerche in rete” ha per l'appunto provveduto a risolvere il problema indicato dagli utenti ed a ripristinare il precedente rumore bianco. Un portavoce di Google ha pubblicato il seguente messaggio tradotto sul forum dedicato ai prodotti Nest.

Grazie per il tuo feedback qui! Si è verificato un problema che ha influito sulla nostra esperienza con il rumore bianco. Ora è riparato e funziona come prima.

Non è comunque ancora chiaro perché i file audio del rumore bianco prima impiegati siano stati rimpiazzati con delle alternative di inferiore qualità, ma l'importante e che ora la situazione risulti sistemata e che gli utenti in possesso di uno smart speaker a marchio Google possano tirare un sospiro di sollievo e tornare a dormire sonni tranquilli senza dover per forza di cose andare alla ricerca di eventuali soluzioni alternative.