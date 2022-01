Google Home e Nest, il rumore bianco non rilassa più

Molte persone trovano particolarmente utile riprodurre in sottofondo, per cercare di addormentarsi o comunque di rilassarsi, il “white noise” o rumore bianco, per dirla all'italiana. Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta di un particolare suono ambientale che va a caratterizzarsi dall'assenza di periodicità nel tempo e ampiezza costante su tutto lo spettro delle frequenze.

Smart speaker di Google: gli utenti rivogliono il vecchio “white noise”

La maggior parte degli smart speaker attualmente presenti sul mercato consente di riprodurre suoni rilassanti di vario genere, incluso quello in questione. La feature è parecchio apprezzata dagli utenti, ma peccato che nel corso degli ultimi giorni Google abbia deciso di modificare il rumore bianco che originariamente i suoi altoparlanti Home e Nest erano in grado di riprodurre pronunciando la frase “Ok Google, riproduci rumore bianco”, andando a scatenare il malcontento generale.

Google sta infatti ricevendo centinaia di reclami dopo aver provveduto ad aggiornare il suono ambientale del rumore bianco che offre i suoi altoparlanti smart. Più precisamente, gli utenti hanno evidenziato che il nuovo white noise risulta molto più silenzioso e attenuato del precedente, senza contare che sembra che venga ripetuto ogni 10 minuti invece che ogni ora.

Ci sono la bellezza di un centinaio di reclami tra le comunità di Google Nest e Reddit. Inutile dire che la speranza della maggior parte degli utenti è quella che “big G” permetta di richiedere il suono del rumore bianco “originale” a Google Assistant (che comunque è stato caricato e condiviso da un utente della community su Google Drive).

Da notare che in tutto Google offre 14 suoni ambientali sui suoi smart speaker, i quali possono essere riprodotti per 12 ore consecutive se non disabilitati da un timer di spegnimento. Inoltre, Nest Hub di seconda generazione offre un’accurata funzionalità di spegnimento automatico quando l’utente si addormenta.