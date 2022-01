Google for Startups Cloud Program: sconti e know-how

Google ha annunciato Google for Startups Cloud Program, programma pensato per consentire l'accesso facilitato per le startup a prodotti, programmi e best practice. Una mano tesa al mondo delle startup, insomma, per consentire loro di intraprendere questo percorso a braccetto con Google.

Siamo a tua disposizione per aiutarti a crescere. Ottieni crediti, formazione tecnica e assistenza aziendale per i prodotti, con una scalabilità che va di pari passo con la tua. Crea un'attività fiorente e sostenibile, con una tecnologia intelligente, economica e comprovata che ti aiuti a muoverti velocemente.

Quella di Google è una presa di posizione in favore delle Startup, identificando in questa dimensione il miglior attivismo e la miglior creatività a cui l'offerta cloud di Mountain View vorrebbe mettersi a disposizione:

Le startup sono particolarmente votate a risolvere sfide complesse e Google si impegna a collaborare con loro, fornendo la tecnologia per supportarle, dall’avvio, alla costruzione, alla crescita. Nel corso dell'ultimo anno, la nostra attenzione si è focalizzata sul supporto rivolto alle startup per crescere e prosperare nel cloud, grazie alla creazione di nuove risorse e programmi di mentorship, ad esempio il nostro primo Google Cloud Startup Summit, e con la crescita del nostro team di esperti di startup, e molto altro.

Continua inoltre l'annuncio, entrando nel dettaglio dell'operazione:

In primo luogo, allineeremo il programma startup di Google Cloud con Google for Startups per garantire alle startup clienti un'esperienza uniforme in tutta Google – dall’offerta di Google Cloud Infrastructure, ai servizi – e offrire l'accesso a mentori, prodotti, programmi e alle best practice di Google. In futuro, il nostro programma sarà il Google for Startups Cloud Program.

Successivamente, consolideremo il nostro impegno nel sostenere founder agli esordi nel momento in cui un accesso alle giuste tecnologie e competenze può avere un impatto significativo sul percorso di crescita di un’azienda. Le startup in fase iniziale godono di un buon posizionamento per agire rapidamente e risolvere i problemi, ma necessitano della capacità di scalare con costi minimi, di trasformarsi per cogliere nuove opportunità, e di usufruire di competenze e risorse mentre familiarizzano con nuovi mercati e investitori.