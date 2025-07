Sincronizza tutti i tuoi file con pCloud: ora i piani Premium sono in sconto

Se stai cercando una soluzione sicura, intuitiva e completa per archiviare e sincronizzare i tuoi file, pCloud è un’opzione da tenere d’occhio – soprattutto in questo momento.

La piattaforma di cloud storage svizzera offre ora sconti importanti su tutti i suoi piani Premium, con tagli di prezzo che arrivano fino a 700€ sui pacchetti a vita. Un’occasione da cogliere al volo per chi cerca spazio online senza abbonamenti mensili.

Cosa puoi fare con pCloud

Con pCloud puoi salvare, organizzare e sincronizzare automaticamente i tuoi file da qualsiasi dispositivo – PC, Mac, smartphone e tablet – mantenendoli sempre aggiornati ovunque ti trovi. Ogni modifica effettuata su un file viene replicata in tempo reale su tutti i tuoi dispositivi, senza bisogno di caricare o scaricare manualmente.

Ma il vero punto di forza è la flessibilità: pCloud ti consente di decidere quali cartelle sincronizzare e quali no, così da ottimizzare lo spazio su disco. In più, grazie alla funzione pCloud Drive, puoi accedere ai tuoi documenti direttamente dal cloud come se fossero salvati in locale, liberando spazio prezioso sul tuo computer.

Tutti i file caricati sono protetti da crittografia TLS/SSL, e con l’opzione pCloud Encryption (disponibile come extra) puoi attivare una protezione lato client, in cui solo tu conosci la chiave di accesso. Inoltre, ogni piano Premium include la possibilità di ripristinare versioni precedenti dei file fino a 30 giorni e di condividere link pubblici protetti da password o con data di scadenza.

L’attuale promozione riguarda sia i piani annuali che quelli lifetime, ideali per chi vuole acquistare una volta sola e utilizzare il servizio per sempre. I tagli di prezzo arrivano fino a 700€ di sconto sul piano da 10 TB (che passa da 1890€ 1190€).

Se stai cercando un’alternativa completa a Google Drive o Dropbox, pCloud è oggi una delle soluzioni più convenienti sul mercato. Approfitta ora della promozione e metti al sicuro tutti i tuoi dati più importanti.