Google Foto ora ci ascolta: editing vocale con Gemini

Google ha appena introdotto una nuova funzione su Google Foto che permette di modificare le immagini usando la voce o il testo, grazie all’intelligenza artificiale. Non serve conoscere gli strumenti di editing, né cercare tra le opzioni. Basta toccare Aiutami a modificare e descrivere cosa si vuole. Rendi la foto più luminosa , Rimuovi lo sfondo , Elimina quella persona dietro , Gemini capisce e agisce.

Ora si possono modificare le foto su Android parlando con Gemini

La funzione è alimentata da Gemini, il modello AI di Big G, e inizialmente è disponibile per gli utenti dei Pixel 10 negli Stati Uniti. Il sistema interpreta le richieste in linguaggio naturale e propone anche suggerimenti automatici, una chicca in più per chi non sa da dove cominciare.

È possibile chiedere di migliorare la foto in generale, oppure intervenire su dettagli specifici, come luce, contrasto, oggetti indesiderati, sfondi, persino il restauro di vecchie immagini. E se si vuole aggiungere un tocco creativo, Gemini può inserire elementi generati dall’AI per rendere la foto più originale.

Modifiche su misura e interazioni continue

Una volta iniziata la modifica, si può continuare a interagire con Gemini per migliorare il risultato. Ogni richiesta viene interpretata e applicata in tempo reale, così il processo è fluido e intuitivo. Per il momento la funzione è disponibile per gli utenti Android over 18, solo in lingua inglese, e viene introdotta insieme al supporto per le credenziali C2PA, che indicano quando un’immagine è stata generata o modificata dall’intelligenza artificiale. Speriamo arrivi presto anche da noi, in lingua italiana.