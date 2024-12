Google Foto: come annullare il backup del dispositivo

Google Foto ha introdotto una funzione molto richiesta dagli utenti: ora si può eliminare le foto e i video dal backup su cloud senza per forza disabilitare completamente il backup per quel dispositivo. Una manna dal cielo per chi vuole gestire in modo selettivo lo spazio di archiviazione online.

È ora possibile annullare il backup del dispositivo in Google Foto

Per accedere alla nuova opzione “Annulla backup dispositivo“, segui questi passaggi:

Aprire l’applicazione;

In alto, toccare la propria foto profilo o l’iniziale, poi andare su Impostazioni Google Foto > Backup;

Scorrere verso il basso per vedere le voci fuori schermo;

Toccare “Annulla backup per questo dispositivo”;

Spuntare la casella accanto a “Accetto che le mie foto e i miei video di questo dispositivo vengano eliminati da Google Foto“;

Toccare “Elimina backup Google Foto“.

Attenzione: le foto restano sul dispositivo

Bisogna tenere presente che questa funzione rimuove le foto e i video solo dal backup su Google Foto, non dalla memoria del tuo dispositivo. Quindi se si vuole cancellarli definitivamente, si dovrà farlo a parte. Inoltre, dopo aver usato l’opzione “Annulla backup dispositivo”, il backup automatico verrà disattivato per quel dispositivo. Per riattivarlo, dovrai farlo manualmente nelle impostazioni dell’app.

In arrivo prima su iOS, poi su Android

Al momento, l’impostazione “Annulla backup dispositivo” è in fase di rollout per gli utenti iOS. Non c’è ancora una data precisa per il rilascio su Android, ma Big G ha confermato che arriverà “presto”, senza aggiungere ulteriori dettagli. Quindi aspettiamo di vedere la novità nella nostra app Google Foto nelle prossime settimane.

Un aggiornamento che di sicuro farà felici molti utenti, che spesso fanno fatica a gestire lo spazio di archiviazione sul cloud. Finalmente, ora avranno uno strumento in più per tenere sotto controllo i propri backup, senza rinunciare per forza alla comodità della sincronizzazione automatica.