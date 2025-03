Google Foto, arriva funzione per annullare il backup su Android

Google Foto ha appena ricevuto un aggiornamento che farà felici gli utenti Android. Finalmente potranno annullare il backup del dispositivo, una funzione finora riservata solo agli utenti iOS.

Google Foto: come annullare il backup del dispositivo

Ma cosa succede quando si annulla il backup? In pratica, le foto eliminate scompaiono anche da album, album condivisi, risultati di ricerca e ricordi. Insomma, un colpo di spugna totale, che coinvolge anche le immagini nella Cartella bloccata e nelle cartelle del dispositivo.

Per usufruire di questa opzione, bisogna avere la versione 7.18 di Google Foto per Android. Poi basta seguire pochi semplici passaggi:

Aprire l’app Google Foto sullo smartphone Android ;

; Toccare la propria foto profilo e selezionare “Impostazioni di Google Foto”;

Scegliere “Backup”;

Scorrere in basso fino a trovare “Annulla backup per questo dispositivo”;

Spuntare la casella “Accetto che le mie foto e i miei video di questo dispositivo vengano eliminati da Google Foto” e confermare con “Elimina backup di Google Foto”.

Attenzione ai rischi

Occhio però, non è tutto rose e fiori. Quando si fa questa operazione, Google cancella le foto dal cloud, ma le lascia sul telefono o sul tablet. Inoltre, come si legge sulla pagina di supporto, il sistema disattiva anche il backup automatico sul dispositivo, senza chiedere il permesso. Insomma, si risolve un problema, ma ci si potrebbe ritrovare con un altro se non si sta attenti.

C’è un altro rischio da tenere in conto: se si è connessi con lo stesso account su più dispositivi dove il backup è attivo, le foto e i video potrebbero essere nuovamente caricati. Se si condivide l’account con il partner, infatti, e lui ha attivato il salvataggio automatico, le immagini potrebbero ricominciare a comparire su Google Foto.