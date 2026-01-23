Google Foto lancia generatore AI che trasforma in meme

Big G ha appena lanciato un generatore di meme integrato su Google Foto. Si chiama Me Meme, ed è esattamente quello che sembra: uno strumento che usa l’AI per trasformare gli utenti in un meme personalizzati da condividere con amici e familiari.

Google Foto lancia Me Meme per creare meme di se stessi con l’AI

La funzione è ora parte della sezione “Crea” di Google Foto. Google ha scritto una guida in cinque passi, come se creare un meme fosse una cosa complicata… Basta toccare “Crea” in basso, poi “Me Meme“, scegliere un modello dalla libreria, toccare “Aggiungi foto”, caricare la foto che si vuole trasformare, toccare “Genera”, e voilà, si ha un meme pronto per essere condiviso.

Dopo aver generato il meme, Si può anche salvarlo nella libreria, rigenerarlo se il risultato non è abbastanza convincente, oppure condividerlo immediatamente.

Disponibilità

Google sta rilasciando Me Meme per gli utenti negli Stati Uniti. È ancora in fase sperimentale. La domanda più interessante è: i modelli includeranno i meme più famosi di Internet? Improbabile, per via di questioni legate al copyright. Quindi chi vuole trasformarsi ancora nel “Distracted Boyfriend”… probabilmente dovrà ancora affidarsi ai generatori online tradizionali.

Che è perfetto, perché significa che Me Meme offre modelli generici, creati appositamente per evitare problemi legali, ma che probabilmente non hanno lo stesso impatto culturale dei meme che tutti conoscono. Ma forse il prossimo grande meme nascerà davvero dalla libreria di Google Foto di qualcuno!

Me Meme è solo l’ultimo esempio di come le grandi aziende tech stiano piazzando funzioni AI in ogni angolo possibile dei loro servizi. Non importa se servono davvero. Non importa se gli utenti lo vogliono o meno. Google Foto aveva già funzioni utili. Ricerca intelligente delle foto, riconoscimento facciale, organizzazione automatica per eventi e luoghi. Cose che effettivamente migliorano l’esperienza utente. Ma chi aveva bisogno di un generatore di meme AI?…