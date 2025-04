Google Foto introduce l'editing Ultra HDR

Google Foto si arricchisce di una nuova e interessantissima funzionalità “avvistata” per la prima volta a settembre scorso, quando ancora non era funzionante e non era perfettamente chiaro cosa, di preciso, avrebbe permesso di fare: l’editing Ultra HDR.

Google Foto: disponibile per tutti l’editing Ultra HDR

Infatti, a partire dalla versione 7.24.0.747539053 dell’app per dispositivi Android, che è disponibile pubblicamente, alcuni utenti hanno segnalato la comparsa dell’apposito pulsante nell’editor dell’app.

La funzione, quanto utilizzata, agisce in modo estremamente interessante, andando ad aggiornare le foto standard per farle corrispondere al formato Ultra HDR che è stato introdotto da Google a partire da Android 14.

L’Ultra HDR consente di catturare e visualizzare foto con una gamma più ampia di luci e colori. Il risultato sono immagini più vivaci e realistiche, particolarmente evidenti sui dispositivi con display ad alta gamma dinamica. Ma l’Ultra HDR è anche retrocompatibile, il che significa che può ancora essere visualizzato normalmente su dispositivi più vecchi che non supportano l’HDR, andando a impacchettare entrambe le versioni SDR e HDR dell’immagine in un unico file.

Per fruire della funzione, dunque, una volta aggiornata l’app di Google Foto, è sufficiente premere sull’apposito tasto “Ultra HDR” aggiunto alla sezione “Regola” dell’editor, in sostituzione del vecchio interruttore “Effetto HDR”, con un cursore per regolarne l’intensità.

Le foto editate verranno contrassegnate con la dicitura “Ultra HDR” nei dettagli dell’immagine e le dimensioni del file finale saranno generalmente inferiori, grazie a una gain map che contiene dati di luminosità che migliorano la gamma dinamica senza occupare molto spazio