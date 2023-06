Google Foto migliora su Web: arrivano nuove feature

Google Foto riceve un aggiornamento importante anche nella sua versione Web, proprio mentre pochi giorni fa su smartphone Android è arrivato il riconoscimento facciale avanzato – seppur ancora non in via ufficiale. Nella versione del servizio per browser stanno arrivando, per la precisione, alcune funzionalità di modifica delle immagini già presenti nell’app mobile. Si tratta di un rollout limitato, per il momento, affinché alcuni utenti selezionati possano procedere con i test preliminari prima del rilascio stabile a livello globale.

Google Foto migliora su Web

Questo aggiornamento, confermato ufficialmente dalla Grande G tramite le sue pagine di supporto nella giornata di lunedì 12 giugno 2023, porta poche funzionalità di modifica molto importanti:

La gestione delle luci nelle foto Ritratto , ovvero la regolazione di posizione e luminosità delle fonti di luce

, ovvero la regolazione di posizione e luminosità delle fonti di luce Sfocatura , per regolare la messa a fuoco dello sfondo

, per regolare la messa a fuoco dello sfondo Cielo , per regolare contrasto e colore del cielo selezionando tra diverse tavolozze

, per regolare contrasto e colore del cielo selezionando tra diverse tavolozze La messa a fuoco del colore per desaturare lo sfondo, ma mantenere il primo piano a colori

per desaturare lo sfondo, ma mantenere il primo piano a colori HDR, per migliorare la luminosità e il contrasto nell’immagine

Prima di oggi queste opzioni risultavano disponibili esclusivamente all’interno dell’applicazione per smartphone; pertanto, si tratta di un’ottima aggiunta per l’app su browser Web. Tuttavia, dobbiamo ricordare che queste novità – almeno inizialmente – resteranno disponibili solo per gli abbonati a Google One. Inoltre, è necessario disporre di browser aggiornati e almeno 4 GB di RAM.

Non è chiaro se in futuro la società di Mountain View espanderà le feature a tutti gli utenti di Google Foto. Per ora, non ci resta che attendere nuove informazioni.