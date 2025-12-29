Google Foto con Nano Banana sulle TV Samsung nel 2026

Google Foto è disponibile su computer, smartphone e tablet. Nel 2026 arriverà anche sulle TV di Samsung. Gli utenti potranno quindi visualizzare le immagini su uno schermo di grandi dimensioni e sfruttare l’integrazione del modello Nano Banana per modificarle o trasformarle in video.

Anche sulle vecchie TV con aggiornamento

Samsung scrive che porterà Google Foto sulle TV del 2026 per offrire agli utenti la possibilità di vedere i ricordi su uno schermo più grande in compagnia di amici e familiari. Il produttore non ha indicato i nomi delle TV o i mercati interessati, ma ha confermato che il servizio di Google sarà accessibile anche sulle vecchie TV tramite aggiornamento software.

Come si può vedere nell’immagine in evidenza, la versione custom di Google Foto permetterà di mostrare le foto attraverso una suddivisione per luoghi, persone e momenti. Gli utenti potranno utilizzare anche Vision AI per cercare le foto e ottenere informazioni sul contenuto.

Google Foto verrà integrato con le funzionalità di Samsung, tra cui Daily+ e Daily Board che consentono di vedere le immagini in determinati momenti del giorno. Sarà sufficiente effettuare il login con l’account Google per visualizzare i ricordi sullo schermo della TV (la relativa opzione deve essere attiva nelle impostazioni di Google Foto).

I ricordi saranno disponibili in esclusiva sulle TV di Samsung per sei mesi a partire da marzo 2026. Altre due funzionalità saranno disponibili nella seconda metà del 2026. La prima permetterà di usare template AI e il modello Nano Banana per cambiare lo stile delle foto o trasformarle in brevi video. La seconda consentirà di cercare le foto e creare slideshow in base al contenuto.

Kevin Lee, Vice Presidente del Customer Experience Team (Visual Display Business), ha dichiarato: