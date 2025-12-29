 Google Foto con Nano Banana sulle TV Samsung nel 2026
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Google Foto con Nano Banana sulle TV Samsung nel 2026

Sulle TV di Samsung del 2026 sarà disponibile Google Foto e gli utenti potranno sfruttare il modello Nano Banana insieme ad altre funzionalità.
Google Foto con Nano Banana sulle TV Samsung nel 2026
Informatica App e Software
Sulle TV di Samsung del 2026 sarà disponibile Google Foto e gli utenti potranno sfruttare il modello Nano Banana insieme ad altre funzionalità.
Samsung

Google Foto è disponibile su computer, smartphone e tablet. Nel 2026 arriverà anche sulle TV di Samsung. Gli utenti potranno quindi visualizzare le immagini su uno schermo di grandi dimensioni e sfruttare l’integrazione del modello Nano Banana per modificarle o trasformarle in video.

Anche sulle vecchie TV con aggiornamento

Samsung scrive che porterà Google Foto sulle TV del 2026 per offrire agli utenti la possibilità di vedere i ricordi su uno schermo più grande in compagnia di amici e familiari. Il produttore non ha indicato i nomi delle TV o i mercati interessati, ma ha confermato che il servizio di Google sarà accessibile anche sulle vecchie TV tramite aggiornamento software.

Come si può vedere nell’immagine in evidenza, la versione custom di Google Foto permetterà di mostrare le foto attraverso una suddivisione per luoghi, persone e momenti. Gli utenti potranno utilizzare anche Vision AI per cercare le foto e ottenere informazioni sul contenuto.

Google Foto verrà integrato con le funzionalità di Samsung, tra cui Daily+ e Daily Board che consentono di vedere le immagini in determinati momenti del giorno. Sarà sufficiente effettuare il login con l’account Google per visualizzare i ricordi sullo schermo della TV (la relativa opzione deve essere attiva nelle impostazioni di Google Foto).

I ricordi saranno disponibili in esclusiva sulle TV di Samsung per sei mesi a partire da marzo 2026. Altre due funzionalità saranno disponibili nella seconda metà del 2026. La prima permetterà di usare template AI e il modello Nano Banana per cambiare lo stile delle foto o trasformarle in brevi video. La seconda consentirà di cercare le foto e creare slideshow in base al contenuto.

Kevin Lee, Vice Presidente del Customer Experience Team (Visual Display Business), ha dichiarato:

Le TV di Samsung hanno sempre unito le persone e portare Google Foto sul grande schermo rende questa esperienza ancora più personale. Grazie a questa partnership, aiutiamo gli utenti a riscoprire e rivivere i momenti più preziosi, dando luce alle storie dietro le loro foto, direttamente dal comfort del loro salotto.

Fonte: Samsung

Pubblicato il 29 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

WhatsApp Web: chiamate audio e video in arrivo?

WhatsApp Web: chiamate audio e video in arrivo?
Nuova app LG, il telefono come controller per giocare in TV

Nuova app LG, il telefono come controller per giocare in TV
Apple non vuole rimborsare gli utenti nel Regno Unito

Apple non vuole rimborsare gli utenti nel Regno Unito
Come cambiare indirizzo Gmail: la guida

Come cambiare indirizzo Gmail: la guida
WhatsApp Web: chiamate audio e video in arrivo?

WhatsApp Web: chiamate audio e video in arrivo?
Nuova app LG, il telefono come controller per giocare in TV

Nuova app LG, il telefono come controller per giocare in TV
Apple non vuole rimborsare gli utenti nel Regno Unito

Apple non vuole rimborsare gli utenti nel Regno Unito
Come cambiare indirizzo Gmail: la guida

Come cambiare indirizzo Gmail: la guida
Luca Colantuoni
Pubblicato il
29 dic 2025
Link copiato negli appunti