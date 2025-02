Google Foto nasconde screenshot e meme in galleria

Google Foto migliora l’organizzazione delle immagini nella galleria degli utenti che fanno uso del servizio. Nel corso delle ultime ore, infatti, Google ha cominciato a implementare una nuova e interessante funzione che mira a offrire una visualizzazione più pulita, andando a nascondere screenshot e meme indesiderati da app di terze parti nella vista a griglia.

Google Foto: addio a screenshot e meme indesiderati

Per impostazione predefinita, Google Foto mostra nella griglia principale tutti i file multimediali che sono stati salvati sul dispositivo, compresi screenshot, video e immagini ricevute da altre app come WhatsApp, Telegram ecc. Chi fa uso di molte app, è abbastanza facile che si ritrovi ad avere a che fare rapidamente con una galleria estremamente caotica.

La versione 7.14 dell’app di Google Foto per Android, però, risolve il problema, come anticipato. L’app mostra un nuovo banner con il messaggio: “Le foto di altre app ora compaiono nella tua vista principale.” Selezionando la dicitura Vai alle impostazioni in esso presente, è possibile abilitare l’opzione Nascondi contenuti indesiderati da altre app, eliminando così screenshot e immagini poco utili dalla schermata principale, appunto.

Volendo, è possibile personalizzare maggiormente questa funzione, andando ad esempio a scegliere se mostrare esclusivamente i contenuti di alcune specifiche app e rimuovere tutti gli altri.

Da tenere presente che in precedenza era già stata aggiunta una funzione mirante a ridurre il disordine in galleria. A novembre del 2023, infatti, Google Foto era stato arricchito con Photo Stacks, utile per raggruppare automaticamente foto simili e quindi di individuare facilmente quelle che possono essere eliminate.