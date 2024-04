Google Foto: scelta del tempo di permanenza nel cestino

Nei prossimi giorni, le funzioni di editing AI diventeranno gratis per tutti gli utilizzatori di Google Foto, ma a quanto pare questa non sarà l’unica novità in arrivo a breve. Stando infatti a quanto emerso nelle scorse ore, la versione dell’app per Android potrebbe permettere agli utenti di determinare il tempo di permanenza nel cestino di foto e video che sono stati eliminati dalla galleria.

Google Foto: si può decidere il tempo di permanenza nel cestino

Attualmente, quando foto e video vengono eliminati, Google Foto li lascia nel cestino per 60 giorni prima che avvenga la loro cancellazione definitiva. La cosa è particolarmente comoda perché consente di recuperare facilmente elementi che sono stati rimossi in maniera accidentale o comunque in caso vi fossero stati dei ripensamenti, ma ciò che finisce nel cestino va comunque a gravare sullo spazio di archiviazione.

La novità da poco scovata, che si apprende da un’attenta analisi del codice trovato all’interno della versione v6.79.0.624777117, permetterebbe invece agli utenti di avere modo di impostare un intervallo di tempo personalizzato per la rimozione dal cestino, determinando in tal modo la durata prima dell’eliminazione definitiva, al fine di avere maggiore controllo anche sui file eliminati non ancora in maniera definitiva.

Da tenere presente che al momento la nuova funzione non è ancora disponibile per tutti gli utenti, ma dovrebbe diventarlo a stretto giro con un nuovo aggiornamento dell’app. Il fatto che Google ci stia almeno lavorando suggerisce però che l’azienda sta ascoltando il feedback degli utenti e sta cercando dei modi per migliorare l’esperienza di Google Foto.